Глава Минпрома: ситуация с бензином в Башкирии скоро нормализуется

Ситуация с бензином в Башкирии скоро нормализуется, заверил вице-премьер и глава Минпрома Александр Шельдяев. В связи с топливным ажиотажем нефтеперерабатывающие заводы региона в 1,5 раза увеличили объёмы поставок на заправки.
По словам Шельдяева, нефтяные компании нанимают частные бензовозы, потому что все очень быстро раскупают. Министр подчеркнул, что ситуация разрешится, когда люди «перестанут заправляться канистрами». По ее мнению, это произойдет в ближайшее время.
Оперативный штаб координирует ситуацию и перераспределяет лимиты там, где возникает дефицит.