Глава Минпрома: ситуация с бензином в Башкирии скоро нормализуется

По словам Шельдяева, нефтяные компании нанимают частные бензовозы, потому что все очень быстро раскупают. Министр подчеркнул, что ситуация разрешится, когда люди «перестанут заправляться канистрами». По ее мнению, это произойдет в ближайшее время.