Радий Хабиров анонсировал новый фестиваль

«Территория Башкирии — центр горнозаводской цивилизации. У нас много уникальных памятников той эпохи, которые мы обязаны сохранить. Как и память о том времени и его героях. Сегодня мы наполняем эти территории новым смыслом, делаем комфортными и привлекательными для туристов», — добавил Радий Хабиров.