Радий Хабиров анонсировал новый фестиваль

Мероприятие пройдет на двух площадках — в селах Верхотор (Ишимбайский район) и Воскресенское (Мелеузовский район). В программе: опыты с медью, электронная музыка, ремесленный театр, заплыв на сапах и многое другое.
«Территория Башкирии — центр горнозаводской цивилизации. У нас много уникальных памятников той эпохи, которые мы обязаны сохранить. Как и память о том времени и его героях. Сегодня мы наполняем эти территории новым смыслом, делаем комфортными и привлекательными для туристов», — добавил Радий Хабиров.