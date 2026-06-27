В Татарстане заготовили почти миллион тонн сенажа

На сегодняшний день в республике заготовлено 103 тыс. тонн сена и 994 тыс. тонн сенажа, что составляет 7,5 центнера кормовых единиц на одну условную голову скота. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ сообщил заместитель Премьер-министра Татарстана — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров, передает пресс-служба Раиса РТ.
Совещание провел Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
По словам главы Минсельхозпрода, из запланированных 299 тыс. гектаров многолетних трав скошено 214 тыс. гектаров, или 72% от плана. Полностью завершил первый укос многолетних трав Муслюмовский район. Близки к завершению работ Атнинский, Сармановский, Кукморский, Чистопольский и Тетюшский районы.
Вместе с тем в пяти районах республики не убрано даже половины запланированных площадей.
«Обращаюсь к руководителям сельхозформирований: каждый день задержки с заготовкой кормов — это потеря питательности, приводящая к снижению продуктивности и увеличению затрат на покупку кормовых добавок», — подчеркнул Марат Зяббаров.
В личных подсобных хозяйствах заготовлено 219 тыс. тонн сена, что составляет 32% от потребности. Несмотря на непростые погодные условия, в 13 районах обеспеченность кормами текущего года достигла половины необходимого объема. В то же время в девяти районах заготовлено менее четверти от потребности.
Министр также доложил о подготовке сельхозпредприятий к уборочной кампании. Начать уборку урожая в Татарстане планируется в первой декаде июля. Первыми к уборке подойдут посевы озимого рапса, которые уже достигают стадии созревания. Общая площадь уборки озимого рапса в республике составит 37,4 тыс. гектаров.
Для проведения уборочной кампании в хозяйствах Татарстана имеется более 3,1 тыс. зерноуборочных комбайнов. По оперативным данным, готовность техники к работе составляет 90%.