В Татарстане заготовили почти миллион тонн сенажа

В личных подсобных хозяйствах заготовлено 219 тыс. тонн сена, что составляет 32% от потребности. Несмотря на непростые погодные условия, в 13 районах обеспеченность кормами текущего года достигла половины необходимого объема. В то же время в девяти районах заготовлено менее четверти от потребности.