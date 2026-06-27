Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии пройдет первый фестиваль «Медь»

11 и 12 июля в Башкирии пройдет первый фестиваль «Медь».

Источник: Башинформ

Он пройдет на двух площадках, расположенных недалеко друг от друга — в сёлах Верхотор Ишимбайского района и Воскресенское Мелеузовского района, сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров.

«Для нас это не просто очередной праздник. Территория Башкортостана — центр горнозаводской цивилизации. У нас много уникальных памятников той эпохи, которые мы обязаны сохранить. Как и память о том времени и его героях. Сегодня мы наполняем эти территории новым смыслом, делаем комфортными и привлекательными для туристов», — отметил Радий Хабиров.

В Воскресенском гостей фестиваля ждут выставка старинных фотографий, шоу электронной музыки и открытая арт-зона, где все желающие смогут создать мозаику из медного шлака. В Верхоторе организаторы подготовили ремесленный театр, кузнечные мастер-классы и научные лекции. Любители спорта смогут посмотреть показательный турнир по возрождённой старинной игре лаун-теннису.

Ранее Башинформ представил пять исторических мест Башкирии, которые гремят на всю страну.