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Программа «Наш двор» в Татарстане выполнена на 53%

В Татарстане реализация республиканской программы «Наш двор» достигла 53% от запланированного объема.

Источник: ИА Татар-информ

Об этом на совещании в Доме Правительства РТ сообщила руководитель Департамента программ развития городской среды фонда «Институт развития городов Татарстана» Арина Петрова.

Совещание провел Премьер-министр республики Алексей Песошин, передает пресс-служба Раиса РТ.

По данным на сегодняшний день, дорожные работы выполнены на 62%. Ремонт завершен в 221 дворе, еще в 173 дворовых территориях работы продолжаются.

Монтаж и модернизация наружного освещения завершены в 223 дворах, еще в 183 дворах работы продолжаются. Общий уровень выполнения по этому направлению составляет 64%.

На склады республики уже поставлено 93% необходимого оборудования для благоустройства дворов. Оставшиеся 7% планируется отгрузить до 24 июля. К установке оборудования приступили все подрядные организации. Выполнение монтажных работ достигло 32%.

Всего в рамках программы смонтировано 4 тыс. 437 единиц оборудования. Работы ведутся в 127 дворах, а в 100 дворовых территориях они уже завершены.

Полностью завершить все предусмотренные на текущий год работы по программе удалось в Заинском, Елабужском и Высокогорском районах. В ближайшее время там начнется приемка благоустроенных дворов.