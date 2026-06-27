Программа «Наш двор» в Татарстане выполнена на 53%

Об этом на совещании в Доме Правительства РТ сообщила руководитель Департамента программ развития городской среды фонда «Институт развития городов Татарстана» Арина Петрова.
Совещание провел Премьер-министр республики Алексей Песошин, передает пресс-служба Раиса РТ.
По данным на сегодняшний день, дорожные работы выполнены на 62%. Ремонт завершен в 221 дворе, еще в 173 дворовых территориях работы продолжаются.
Монтаж и модернизация наружного освещения завершены в 223 дворах, еще в 183 дворах работы продолжаются. Общий уровень выполнения по этому направлению составляет 64%.
На склады республики уже поставлено 93% необходимого оборудования для благоустройства дворов. Оставшиеся 7% планируется отгрузить до 24 июля. К установке оборудования приступили все подрядные организации. Выполнение монтажных работ достигло 32%.
Всего в рамках программы смонтировано 4 тыс. 437 единиц оборудования. Работы ведутся в 127 дворах, а в 100 дворовых территориях они уже завершены.
Полностью завершить все предусмотренные на текущий год работы по программе удалось в Заинском, Елабужском и Высокогорском районах. В ближайшее время там начнется приемка благоустроенных дворов.