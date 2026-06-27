3,8 тысячи жителей Нижегородской области подали заявки на догазификацию СНТ

Высокий интерес к программе подтверждают и другие показатели. Из общего числа обращений уже заключено 3 600 договоров, что составляет 96% от всех поданных заявок. Практические результаты также становятся все заметнее. Газ уже подведен к границам 659 земельных участков, благодаря чему их владельцы смогут приступить к дальнейшему подключению домов к газоснабжению.