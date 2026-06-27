В Нижегородской области прошла ярмарка вакансий

Более 1,9 тысячи жителей Нижегородской области нашли работу благодаря федеральному этапу ярмарки «Работа России. Время возможностей», который прошел 26 июня. На 16 площадках региона побывало свыше 12 тысяч человек. Работодатели представили около 30 тысяч вакансий. Свои предложения озвучили 330 ведущих предприятий региона. Как отметил заместитель губернатора Егор Поляков, в этом году результаты впечатляют: число трудоустроенных нижегородцев выросло почти на 20% по сравнению с прошлым годом. Организаторы постарались учесть интересы каждого: были запущены отдельные программы для молодежи, специалистов старше 50 лет, ветеранов СВО и людей с инвалидностью. Кроме того, на ярмарке обсудили актуальное состояние рынка труда и новые меры поддержки для работодателей.