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Определены лучшие нижегородские школы по итогам всероссийских олимпиад

Особо отличился нижегородский лицей № 40.

Министерство образования Нижегородской области подвело итоги выступления учеников на финальном этапе Всероссийской олимпиады школьников и составило рейтинг самых результативных учебных заведений региона. В список лидеров интеллектуальных состязаний вошли как городские лицеи, так и сельские школы: лицей № 40 (Нижний Новгород), лицей № 3 (Саров), Сосновская средняя школа № 1, школа № 22 (Дзержинск) с углубленным изучением французского языка, лицей-интернат «Центр одарённых детей».Особо отличился нижегородский лицей № 40. По словам регионального министра образования Михаила Пучкова, его воспитанники привезли сразу пять дипломов. Глава ведомства подчеркнул, что такой триумф — не случайность, а результат выстроенной системы поддержки одаренных детей и глубокой проработки сложных задач вне стандартной учебной программы.