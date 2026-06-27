«Цена-то для самосбора кусается». Белорусы поспорили в соцсетях из-за цен на черешню, которую можно собирать самим под Минском

Так, в институте рассказали, что 1 и 7 июля белорусы могут поучаствовать в самосборе черешни. Ягоды можно будет собирать всем желающим в саду отдела технологии плодоводства с 09.00 до 15.00. При этом на выходе нужно будет заплатить 12 рублей за килограмм собранных ягод.