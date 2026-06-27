«Цена-то для самосбора кусается». Белорусы поспорили в соцсетях из-за цен на черешню, которую можно собирать самим под Минском

В Институте плодоводства объявили дни для самосбора черешни, сообщив об этом в соцсетях*.
Так, в институте рассказали, что 1 и 7 июля белорусы могут поучаствовать в самосборе черешни. Ягоды можно будет собирать всем желающим в саду отдела технологии плодоводства с 09.00 до 15.00. При этом на выходе нужно будет заплатить 12 рублей за килограмм собранных ягод.
В комментариях под публикацией белорусы, в основном, стали спорить о цене. Одни писали, что 12 рублей за килограмм черешни это дорого, так как на популярных в Минске продуктовых рынках ягоду уже продают за 8 — 10 рублей за килограмм — «и собирать не надо». Те же, кто покупал ягоду дороже, обрадовались такому предложению:
— С учетом того, что я покупала сегодня за 23, а на прошлой неделе за 34 рубля, то очень даже неплохо.
Комментаторы высказали и мнение о том, что цена, выставленная Институтом плодоводства оправдана, так как сборщики не учитывают того факта, что они смогут собирать самую отборную ягоду, а еще, наверняка, нанесут урон саду в виде обломанных веток.
Многие минчане попросили также устроить самосбор в выходные дни, а не только в будни.
* Деятельность Meta, к которой относится соцсеть Instagram, признана экстремистской и запрещена в России.
Тем временем эпидемиологи сказали, в какое время дня белорусам нельзя есть в жару. К слову, с ягодами и фруктами стоит быть осторожными. А еще белорусские эпидемиологи рассказали, сколько и как правильно пить в жару.
Напомним, экстремальная жара из Европы с 26 июня накрывает и Беларусь: чего ждать от температурных рекордов.