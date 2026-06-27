Bloomberg рассказал о плюсах и минусах вывода войск США из ФРГ

Данный опыт, по мнению Bloomberg, может стать моделью для других густонаселенных районов. Сотрудник города Висбаден по связям с американскими военными Карл-Михаэль Баум заявил, что у города уже существует план на случай вывода войск: освободившиеся территории предполагается использовать для жилой и коммерческой застройки. «У нас уже есть идеи, что можно было бы там развить», — сказал Баум.