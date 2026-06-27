Bloomberg рассказал о плюсах и минусах вывода войск США из ФРГ

В то же время освобождающиеся объекты могут быть задействованы для решения жилищного вопроса. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные мэров немецких городов и результаты исследования аналогичной ситуации, имевшей место в 1990-х годах.
По оценкам бургомистра баварского города Фильзек Ханса Гредлера, в регионе проживает порядка 30 тыс. американских граждан, включая членов семей военнослужащих. В случае реализации планов по выводу войск более трети из них могут покинуть Германию. При численности населения самого Фильзека, составляющей около 6,5 тыс. человек, подобное развитие событий, по словам Гредлера, станет «драматическим ударом по всей экономической и социальной жизни».
Как отмечает издание, исследователи оценили последствия сокращения воинского контингента в начале 1990-х годов, когда после завершения холодной войны из Германии было выведено около 200 тыс. американских солдат. В тот период доходы муниципалитетов сократились примерно на 9%, а негативное влияние на уровень занятости и финансовую сферу ощущается до сих пор.
«Мы заметили, что последствия вывода войск очень похожи на закрытие предприятий в регионе», — заявил один из соавторов исследования Йоханнес Кохемс.
Наиболее сильный удар, по данным издания, пришелся на сельские районы, сильно зависящие от баз, что является неблагоприятным сигналом для Фильзека.
Вместе с тем, как пишет Bloomberg, история знает и примеры успешного перепрофилирования. В 2013 году, после переноса штаб-квартиры армии США из Гейдельберга в Висбаден, освободившиеся объекты в живописном университетском городе и соседнем Мангейме были преобразованы в долгожданное жилье для десятков тысяч человек.
Данный опыт, по мнению Bloomberg, может стать моделью для других густонаселенных районов. Сотрудник города Висбаден по связям с американскими военными Карл-Михаэль Баум заявил, что у города уже существует план на случай вывода войск: освободившиеся территории предполагается использовать для жилой и коммерческой застройки. «У нас уже есть идеи, что можно было бы там развить», — сказал Баум.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о намерении вывести часть войск из Европы после конфликта с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. На недавнем саммите G7 во Франции Мерц предпринял попытку примирения, подарив Трампу футболку сборной Германии с именем американского президента.
Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжесс, проживающий во Франкфурте, в комментарии Bloomberg назвал пост Трампа о выводе войск «формой мелкой мести». Это произошло после того, как Мерц заявил, что США «унизили» себя в переговорах о прекращении огня с Ираном. «Мое разочарование было связано с отсутствием каких-либо объяснений. Какая здесь стратегия, кроме наказания канцлера?» — задается вопросом Ходжесс.