Нижегородские компании обяжут выплачивать деньги при рождении детей сотрудников

Новый стандарт призван помочь работодателям создавать условия, при которых сотрудники смогут легче совмещать профессиональную деятельность и заботу о семье. Документ развивает положения федерального корпоративного демографического стандарта, но учитывает особенности Нижегородской области. Как отметил заместитель губернатора Егор Поляков, главная задача инициативы — сделать так, чтобы рождение ребенка не становилось препятствием для карьерного роста, а поддержка семей была частью корпоративной культуры.