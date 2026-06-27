Ещё два дома в Омске признали аварийными

Омская мэрия признала два многоквартирных дома аварийными и подлежащими демонтажу. В перечень включены строения по адресам: посёлок Волжский, 3, и улица Энергетиков, 31. Основанием для решения стали выводы межведомственной комиссии.
В постановлении указано, что граждан из указанных многоквартирных домов следует расселить до 31 декабря 2033 года.
Кроме того, городская администрация издала ещё два распоряжения, согласно которым два жилых объекта признаны непригодными для проживания. Оба здания расположены в Ленинском административном округе. Первый документ касается дома № 19 по улице 3-я Новая. Второй относится только к одной квартире, находящейся по адресу: переулок 2-й Целинный, 13. Департаменту жилищной политики поручено до 31 декабря 2033 года подготовить предложения о дальнейшем использовании данного помещения.