Ещё два дома в Омске признали аварийными

Кроме того, городская администрация издала ещё два распоряжения, согласно которым два жилых объекта признаны непригодными для проживания. Оба здания расположены в Ленинском административном округе. Первый документ касается дома № 19 по улице 3-я Новая. Второй относится только к одной квартире, находящейся по адресу: переулок 2-й Целинный, 13. Департаменту жилищной политики поручено до 31 декабря 2033 года подготовить предложения о дальнейшем использовании данного помещения.