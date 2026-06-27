Донские власти назвали основные причины перебоев с топливом в регионе

Как сообщил министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев, основными причинами перебоев с топливом в регионе являются нарушение логистических цепочек и возникший ажиотаж среди населения.
«Ситуация непростая, мы видим очереди и понимаем обеспокоенность людей. В ежедневном режиме ведем постоянный мониторинг. Есть объективные трудности с доставкой, на перестройку логистики нужно время. Мы на постоянной связи с топливными компаниями, ежедневно отслеживаем цены и ситуацию с поставками. Ситуация находится на жестком контроле», — прокомментировал Савельев.