Донские власти назвали основные причины перебоев с топливом в регионе

«Ситуация непростая, мы видим очереди и понимаем обеспокоенность людей. В ежедневном режиме ведем постоянный мониторинг. Есть объективные трудности с доставкой, на перестройку логистики нужно время. Мы на постоянной связи с топливными компаниями, ежедневно отслеживаем цены и ситуацию с поставками. Ситуация находится на жестком контроле», — прокомментировал Савельев.