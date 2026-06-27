Финляндия навсегда закрывает крупнейшую угольную ТЭС в стране

Остановка Meri-Pori вписывается в общегосударственную стратегию поэтапного отказа от угля. С 1 мая 2029 года в Финляндии вступает в силу полный запрет на использование этого топлива для выработки тепла и электроэнергии, что является частью курса на декарбонизацию и достижение климатического нейтралитета.