Финляндия навсегда закрывает крупнейшую угольную ТЭС в стране

Финская энергетическая компания Fortum приняла решение о выводе из эксплуатации угольной электростанции Meri-Pori, расположенной в одноимённом городе на юго-западе страны. Генерирующие мощности объекта будут окончательно отключены в марте 2027 года, после чего начнётся его поэтапный демонтаж.
Станция с установленной мощностью 565 МВт с 2017 года фактически функционировала в режиме резерва, запускаясь лишь эпизодически для поддержания стабильности национальной энергосистемы. До этого, после остановки Inkoo Power Plant в 2014 году, Meri-Pori считалась самым крупным угольным объектом в стране.
Исключением стал период общеевропейского энергетического кризиса 2022−2023 годов. Тогда Fortum временно вернула станцию в коммерческий оборот, чтобы восполнить дефицит генерации, не допустить перебоев в сетях и сгладить волатильность биржевых цен на электричество.
Вместо заброшенной промзоны власти намерены создать на освободившейся территории современный энергоиндустриальный хаб. Ключевые преимущества участка — уже существующие высоковольтные подключения, глубоководный порт и готовая инфраструктура для размещения новых производств, ориентированных на зелёную энергетику и ресурсоёмкие процессы.
Остановка Meri-Pori вписывается в общегосударственную стратегию поэтапного отказа от угля. С 1 мая 2029 года в Финляндии вступает в силу полный запрет на использование этого топлива для выработки тепла и электроэнергии, что является частью курса на декарбонизацию и достижение климатического нейтралитета.
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