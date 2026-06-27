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Иркутский губернатор попросил разобраться с перепродажей топлива

Кобзев связал очереди на АЗС с тем, что многие «пытаются залить топливо в канистры впрок». «Некоторые предприимчивые граждане» затем перепродают его по завышенным ценам, он попросил правоохранительные органы разобраться.

Источник: РБК

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что попросил правоохранительные органы разобраться в ситуации с перепродажей топлива по завышенным ценам «предприимчивыми гражданами».

«К сожалению, некоторые предприимчивые граждане делают определенный запас не только для собственных нужд — они начали спекулировать и перепродавать топливо по завышенным ценам. Это недопустимо! Мы попросили подключиться к ситуации правоохранительные органы», — написал Кобзев в телеграм-канале.

Многокилометровые очереди на заправках губернатор связал в том числе с искусственным ажиотажем: многие автовладельцы «пытаются залить топливо в канистры впрок», что задерживает очередь.

По его словам, власти взаимодействуют с профильными ведомствами и рассчитывают в течение 10−14 дней снизить ажиотаж из-за недостаточной отгрузки топлива на местные АЗС. Глава региона заявил, что переговоры «позволяют надеяться на ближайшую стабилизацию ситуации».

Кобзев подчеркнул, что ситуация с топливом непростая. «Но она не безысходная. В штабном оперативном режиме работают все службы. И в течение ближайшей недели мы рассчитываем хотя бы на ее частичное решение», — заключил он.

На этой неделе иркутский губернатор сообщил, что власти перешли на «ручной режим работы» в вопросе топлива. На части АЗС был ограничен отпуск бензина, а часть временно прекратили обслуживание, сказал он.

Вице-премьер России Александр Новак 26 июня заявил, что на рынке сформировался «достаточно большой ажиотаж», который привел к искусственному росту спроса на топливо «примерно на 20−30%». По его словам, в России достаточно топлива и «сейчас идет перестройка логистических связей системы с учетом потребностей».

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