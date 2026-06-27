Иркутский губернатор поручил разобраться с перепродажей топлива

Господин Кобзев отметил, что в Иркутской области есть «некоторые предприимчивые граждане», которые закупают топливо, чтобы затем перепродать его по завышенной цене. «Это недопустимо! Мы попросили подключиться к ситуации правоохранительные органы», — написал он.