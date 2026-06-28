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Нацбанк назвал курс евро и курс доллара на 28 июня

Нацбанк Беларуси установил курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 28 июня, воскресенье.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк установил курсы валют на 28 июня, воскресенье. Так, курс доллара, курс евро и курс российского рубля второй день подряд не менялись.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на воскресенье, 28 июня, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8228 белорусского рубля, 1 евро — 3,2072 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7700 белорусского рубля.

Валютные курсы были такими же в пятницу, 26 июня, и в субботу, 27 июня.

А еще Минсвязи Беларуси сказало, есть ли польза от лимитов на мобильный интернет.

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