Сколько составили пенсии работающих и неработающих граждан: разница между ними сократилась

В РФ существенно сократилась разница между средними выплатами работающим и неработающим пенсионерам. Значения приблизились друг к другу за год. Разница средних пенсий уменьшилась на 30%, пишет ТАСС со ссылкой на данные Соцфонда.
Так, в мае 2025 года выплаты для работающих и неработающих пенсионеров отличались в среднем на 2 908 рублей. В этом году разница уменьшилась до 2 118 рублей.
Средний размер пенсионного обеспечения работающих граждан по состоянию на 1 мая 2026 года составил 23 721 рубль. Неработающие пенсионеры получали порядка 25 839 рублей.
С июля некоторые россияне получат прибавку к пенсии. Удвоение выплаты к пенсии по старости предусмотрено для тех, кому в июне исполнилось 80 лет. Правило также касается граждан, получивших I группу инвалидности.