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Самозанятые смогут впервые воспользоваться оплачиваемым больничным с июля

Чтобы получать выплаты, необходимо зарегистрироваться в Соцфонде.

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Россияне, которые работают в режиме самозанятости, с июля 2026 года впервые смогут воспользоваться оплачиваемым больничным. Это следует из принятого ранее федерального закона, который изучил ТАСС.

В России с 1 января 2026 года проходит эксперимент по добровольному страхованию на случай нетрудоспособности самозанятых. Согласно закону, право на получение пособия по временной нетрудоспособности возникает через 6 месяцев непрерывных взносов.

Чтобы получать больничный, необходимо зарегистрироваться в Соцфонде России. Гражданин может выбрать страховую сумму, от которой будет зависеть размер будущего пособия — это 35 тыс. или 50 тыс. рублей. Размер ежемесячного взноса составляет 3,84% от выбранной суммы. Соответственно, при сумме страхового покрытия в 35 тыс. рублей размер страхового взноса составит 1 344 рубля в месяц, а при сумме 50 тыс. рублей — 1 920 рублей в месяц.