Самозанятые смогут впервые воспользоваться оплачиваемым больничным с июля

Чтобы получать больничный, необходимо зарегистрироваться в Соцфонде России. Гражданин может выбрать страховую сумму, от которой будет зависеть размер будущего пособия — это 35 тыс. или 50 тыс. рублей. Размер ежемесячного взноса составляет 3,84% от выбранной суммы. Соответственно, при сумме страхового покрытия в 35 тыс. рублей размер страхового взноса составит 1 344 рубля в месяц, а при сумме 50 тыс. рублей — 1 920 рублей в месяц.