Поставку 600 тонн топлива обеспечат Ванинскому и другим районам Хабаровского края

Чтобы пресечь стихийный ажиотаж с покупкой впрок на фоне аналогичных ограничений в других регионах, а также возможные спекуляции, топливные компании в Хабаровском крае начали вводить временные ограничения на продажу бензина АИ-92 и АИ-95 в канистры. Эта мера, по словам специалистов, сейчас необходима. Особенно это важно для районов, в том числе отдаленных, где бензин продают небольшие компании. Они закупают топливо отдельными партиями, которые поступают не сразу, поэтому восполнить резко образовавшийся дефицит быстро не могут.