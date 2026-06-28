Поставку 600 тонн топлива обеспечат Ванинскому и другим районам Хабаровского края

Минэнерго Хабаровского края ежедневно контролирует наличие топлива на АЗС региона. Для обеспечения бензином жителей Ванинского, Советско-Гаванского и Ульчского районов, где фиксируется напряженность с топливом, уже закуплено 600 тонн, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин подчеркнул, что все оперативные службы — МЧС, скорая помощь, пожарные — топливом обеспечены, работа общественного транспорта не нарушена. Региональные ведомства ежедневно взаимодействуют с федеральным центром, чтобы закрыть дефицит.
— Чтобы обеспечить людей бензином, мы уже заключили контракты на поставку 600 тонн топлива в эти территории. Но нужно время, чтобы доставить груз, поскольку есть очереди на отгрузку из-за ажиотажа. Нефтеперерабатывающие предприятия работают стабильно, — сообщил Дмитрий Демешин.
Глава региона призвал граждан искать правдивую информацию о сложившейся ситуации на сайте правительства Хабаровского края.
Чтобы пресечь стихийный ажиотаж с покупкой впрок на фоне аналогичных ограничений в других регионах, а также возможные спекуляции, топливные компании в Хабаровском крае начали вводить временные ограничения на продажу бензина АИ-92 и АИ-95 в канистры. Эта мера, по словам специалистов, сейчас необходима. Особенно это важно для районов, в том числе отдаленных, где бензин продают небольшие компании. Они закупают топливо отдельными партиями, которые поступают не сразу, поэтому восполнить резко образовавшийся дефицит быстро не могут.
Минэнерго края ежедневно контролирует наличие топлива. При этом краевые власти продолжают работу с федеральными ведомствами, заводами-производителями нефтепродуктов и АО РЖД, чтобы обеспечить стабильные, бесперебойные поставки топлива в регион.