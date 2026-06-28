Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поставку 600 тонн топлива обеспечат Ванинскому и другим районам Хабаровского края

Правительство региона заключило контракты на поставку топлива.

Источник: Хабаровский край сегодня

Минэнерго Хабаровского края ежедневно контролирует наличие топлива на АЗС региона. Для обеспечения бензином жителей Ванинского, Советско-Гаванского и Ульчского районов, где фиксируется напряженность с топливом, уже закуплено 600 тонн, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин подчеркнул, что все оперативные службы — МЧС, скорая помощь, пожарные — топливом обеспечены, работа общественного транспорта не нарушена. Региональные ведомства ежедневно взаимодействуют с федеральным центром, чтобы закрыть дефицит.

— Чтобы обеспечить людей бензином, мы уже заключили контракты на поставку 600 тонн топлива в эти территории. Но нужно время, чтобы доставить груз, поскольку есть очереди на отгрузку из-за ажиотажа. Нефтеперерабатывающие предприятия работают стабильно, — сообщил Дмитрий Демешин.

Глава региона призвал граждан искать правдивую информацию о сложившейся ситуации на сайте правительства Хабаровского края.

Чтобы пресечь стихийный ажиотаж с покупкой впрок на фоне аналогичных ограничений в других регионах, а также возможные спекуляции, топливные компании в Хабаровском крае начали вводить временные ограничения на продажу бензина АИ-92 и АИ-95 в канистры. Эта мера, по словам специалистов, сейчас необходима. Особенно это важно для районов, в том числе отдаленных, где бензин продают небольшие компании. Они закупают топливо отдельными партиями, которые поступают не сразу, поэтому восполнить резко образовавшийся дефицит быстро не могут.

Минэнерго края ежедневно контролирует наличие топлива. При этом краевые власти продолжают работу с федеральными ведомствами, заводами-производителями нефтепродуктов и АО РЖД, чтобы обеспечить стабильные, бесперебойные поставки топлива в регион.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше