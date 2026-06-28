Торгпред Хакимов: регионы РФ могут увеличить число бизнес-миссий в Азербайджан

БАКУ, 28 июня. /ТАСС/. Число бизнес-миссий российских регионов в Азербайджан может вырасти до конца года. Об этом ТАСС сообщил торговый представитель России в Азербайджане Адам Хакимов.
По его словам, после некоторого снижения активности в 2025 году межрегиональное сотрудничество вновь набирает обороты. Этому, в частности, способствовали договоренности, достигнутые в рамках заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству России и Азербайджана, состоявшегося в азербайджанском городе Зангилан в апреле 2026 года.
«После этого наши руководители объявили, что между нашими странами сейчас открываются новые двери, и мы это уже заметили. За последний месяц у нас уже было две бизнес-миссии», — сказал Хакимов.
Торгпред отметил, что до конца года запланированы бизнес-миссии ряда российских субъектов в Азербайджан. В их числе — Рязанская область, Алтайский край, Москва и Воронежская область. Он сообщил, что с представителями этих регионов уже проведена предварительная работа по подготовке деловых контактов.
«Я думаю, что будет большой наплыв регионов, потому что регионы соскучились. Знаю, что республика была очень популярна среди регионов Российской Федерации. И сегодня все это, к счастью, возобновляется», — подчеркнул он. Хакимов также сообщил, что в этом году планируется проведение традиционного Российско-азербайджанского межрегионального форума. По его словам, мероприятие подтверждено сторонами и, как ожидается, пройдет осенью на территории Азербайджана.
Азербайджано-российские межрегиональные форумы проводятся с 2010 года. До сих пор было проведено 12 форумов. Последний из них состоялся в 2024 году в Минеральных Водах.