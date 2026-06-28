Торгпред Хакимов: регионы РФ могут увеличить число бизнес-миссий в Азербайджан

«Я думаю, что будет большой наплыв регионов, потому что регионы соскучились. Знаю, что республика была очень популярна среди регионов Российской Федерации. И сегодня все это, к счастью, возобновляется», — подчеркнул он. Хакимов также сообщил, что в этом году планируется проведение традиционного Российско-азербайджанского межрегионального форума. По его словам, мероприятие подтверждено сторонами и, как ожидается, пройдет осенью на территории Азербайджана.