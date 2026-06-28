Россиянам советуют запасаться наличными

Сегодня цифровые платёжные системы лежат в основе большинства финансовых операций. Однако они также становятся всё более уязвимыми к сбоям, проблемам с коммуникацией и кибератакам. В случае таких ситуаций мобильные приложения, интернет-банкинг и POS-терминалы могут временно стать недоступными.