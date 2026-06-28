Россиянам советуют запасаться наличными

Главная причина совета: уязвимость цифровых платёжных систем
Сегодня цифровые платёжные системы лежат в основе большинства финансовых операций. Однако они также становятся всё более уязвимыми к сбоям, проблемам с коммуникацией и кибератакам. В случае таких ситуаций мобильные приложения, интернет-банкинг и POS-терминалы могут временно стать недоступными.
Это ставит под угрозу возможность безналичных платежей, включая транзакции через систему быстрых платежей. В результате наличные деньги превращаются в единственное надёжное средство для оплаты товаров и услуг в экстренных ситуациях.
Новые законодательные меры и изменение политики малого бизнеса
Дополнительным фактором, повышающим необходимость наличных денег, являются новые законодательные меры по борьбе с финансовым мошенничеством. Автоматизированные системы мониторинга банковских операций могут временно блокировать доступ клиента к его средствам при выявлении подозрительной активности.
Кроме того, изменение политики малого бизнеса также стимулирует формирование наличного резерва. Всё больше индивидуальных предпринимателей и небольших компаний, таких как автосервисы, рынки и частные службы доставки, отказываются от безналичных платежей из-за неудобств или технических сбоев. Это создаёт дополнительные риски для клиентов и собственников.
Рекомендации по созданию наличного резерва
Специалисты настаивают на необходимости сбалансированного подхода к созданию запасов наличных денег. Полностью хранить деньги дома не только нерационально, но и связано с определёнными рисками, особенно учитывая инфляционное обесценивание.
Рекомендуется иметь сумму, достаточную для обеспечения расходов семьи на 3−5 дней, включая продукты питания, лекарства и топливо. Это позволит вам чувствовать себя уверенно и защищённо в любых ситуациях.