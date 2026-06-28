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Под Челябинском готовится к запуску новый мусоросортировочный комплекс

В Южноуральске (Челябинская область) готовится к запуску новый мусоросортировочный комплекс, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным Минэкологии региона, уже завершены строительные и пусконаладочные работы. На прилегающей территории завершается благоустройство, и уже в июле комплекс сможет принять первую партию твердых коммунальных отходов для извлечения вторсырья.

«Запуск мусоросортировочного комплекса в Южноуральске позволит направлять на обработку (сортировку) до 50 тыс. тонн отходов в год. Наша цель — сокращение объемов захоронения и вовлечение ресурсов во вторичный оборот», — прокомментировала заместитель министра, начальник управления организации обращения с отходами Юлия Жукова.

Она напомнила, что стоит задача обеспечить к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% вторичных ресурсов.