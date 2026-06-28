Под Челябинском готовится к запуску новый мусоросортировочный комплекс

«Запуск мусоросортировочного комплекса в Южноуральске позволит направлять на обработку (сортировку) до 50 тыс. тонн отходов в год. Наша цель — сокращение объемов захоронения и вовлечение ресурсов во вторичный оборот», — прокомментировала заместитель министра, начальник управления организации обращения с отходами Юлия Жукова.