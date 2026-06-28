Проходка тоннеля метро между станциями «Высотная» и «Улица Копылова» завершена

«Проходчикам останется пройти 14 метров — стену из монолитных железобетонных буросекущих свай и пригруза за котлованом, установив всего 10 колец, — рассказал руководитель проекта — заместитель генерального директора ООО “16-ое Управление СиАрСиСи” Хо Цзююань. — Все работы выполнены в соответствии с проектом, серьёзных трудностей при проходке не было. Сейчас мы будем готовиться к самому важному этапу — проходке через стену котлована и выходу щита в демонтажную камеру. Это очень сложные работы, но мы выполним и эту техническую задачу».