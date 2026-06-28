Проходка тоннеля метро между станциями «Высотная» и «Улица Копылова» завершена

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Об этом сообщил директор по коммуникациям компании «Моспроект-3» Роман Зелиб.
Теперь метростроители переходят к подготовке выхода тоннелепроходческого комплекса в демонтажную камеру.
Специалисты субподрядной компании смонтировали 1874 кольца железобетонной высокоточной обделки, подведя ротор головной части механизированного ТПМК вплотную к демонтажной камере.
«Проходчикам останется пройти 14 метров — стену из монолитных железобетонных буросекущих свай и пригруза за котлованом, установив всего 10 колец, — рассказал руководитель проекта — заместитель генерального директора ООО “16-ое Управление СиАрСиСи” Хо Цзююань. — Все работы выполнены в соответствии с проектом, серьёзных трудностей при проходке не было. Сейчас мы будем готовиться к самому важному этапу — проходке через стену котлована и выходу щита в демонтажную камеру. Это очень сложные работы, но мы выполним и эту техническую задачу».
Строители отмечают, что этот этап осложняется тем, что сама вертикальная шахта не квадратного сечения, а круглая, и проходку через железобетонные сваи придётся вести с особой осторожностью: аккуратно «рубить» металлическую арматуру и «грызть» бетон не всей плоскостью ротора, а под определённым углом, фактически каждую сваю.
«В котловане демонтажной камеры уже закончены работы на пятом поясе укрепления, ведётся подготовка к монтажу шестого яруса, разработано более 24 тысяч кубометров грунта, — сообщил заместитель главного инженера красноярского подразделения ГК “Моспроект-3” Вадим Костин. — По скорректированному графику работ закончить устройство котлована, сооружение лотка и подготовиться к выходу первого тоннелепроходческого комплекса планируется осенью».
За это время китайские субподрядчики как раз должны закончить технологические работы в левом перегонном тоннеле. В правом тоннеле, где горным способом прокладывается параллельный путь, строители прошли в сложных геологических условиях 130 метров тоннеля, смонтировав 1,5 тысячи сегментов чугунных колец общим весом около 900 тонн.
Общая длина линии красноярского метротрамвая на первом этапе составляет 11,04 км, на ней расположатся шесть остановочных пунктов: «Высотная», «Улица Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Улица Карла Маркса» и «Улица Шахтеров». Генеральный подрядчик строительства первого этапа линии — ГК «Моспроект-3», субподрядчик — группа компаний «Бамтоннельстрой-Мост».