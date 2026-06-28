На машине к Черному морю: Цена бензина, очереди на заправках и ярмарки на Кубани

В этом году, как никогда, многие отдыхающие отправляются на юг на своих автомобилях. Что их ждет в пути? Корреспонденты «Российской газеты» проехали сами и опросили водителей на нескольких участках главной трассы к Черному морю — автодороги федерального значения М-4 «Дон» — Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск.
Воронеж: Без очередей бензин дороже.
На подъезде к Воронежу топливо, по словам автомобилистов, есть, заправка проходит без заметных проблем. Главное ограничение, на которое они обращали внимание, — запрет на отпуск бензина в канистры и другую тару, а также ограничения на некоторых сетевых АЗС по продаже объем топлива в бак.
Однако, чем дальше от Воронежа, чем сложнее. По словам очевидцев, бензин есть уже не на каждой заправке, а на тех, где есть, очереди могут составлять несколько километров. При этом, пока водители ожидают, топливо может закончиться, так что простоять в очереди можно зазря. Автовладелец Алексей рассказал «РГ», что лучше не ехать без запаса в канистре. Но в Воронежской области такая продажа запрещена. Впрочем, опрошенные «РГ» водители рассказали, что на несетевых АЗС топливо могут продать и в тару.
Особенно заметны перебои на южном направлении после Воронежа: иногда приходится ехать до следующей заправки около 100 километров. Водитель Елена, которая ездит за город по работе, рассказала, что на обратной дороге едва не осталась без топлива: заправиться смогла уже в городе.
На сетевых АЗС цены значительно ниже, чем на несетевых. Литр АИ-95 в среднем стоит менее 70 рублей. Но и расходится он быстрее, поэтому топливо там то появляется, то заканчивается. Запасы после ночного подвоза бензовозами быстро разбирают. На несетевых стоимость топлива уже приближается к 90−100 рублям. Но там и очередей нет.
Ростов-на-Дону: Спокойствие, только спокойствие!
На ростовский участок выезжаем на трассу М-4 недалеко от развязки в сторону Батайска со стороны поселка Овощного.
Сетевая заправка пустует, а для пущей убедительности перекрыта шлагбаумом. На щите — извинения администрации и обещание стать лучше после ремонта оборудования. Сотрудников на заправке не оказалось, так и что и спросить, когда здесь появится топливо, не у кого. Едем дальше.
Одна из АЗС мелкого локального бренда отпускает топливо, и очередь небольшая. Становлюсь в очередь, однако уже через десять минут вижу, что автомобили впереди начинают выруливать и уезжают. Выхожу из машины. Работник АЗС расставляет перед колонками с бензином красно-белые пирамидки.
— Топлива больше нет, — говорит он. — Даже вот им, наверное, не хватит. И показывает на автомобили, которые успели пересечь заветную черту.
— А когда будет?
— Когда бензовоз приедет. Но этого сказать не могу, сам не знаю, — виновато говорит сотрудник АЗС.
Все наперегонки начинают отъезжать из очереди, устремившись по трассе в сторону следующей заправки.
На этот раз — АЗС сетевая, крупной компании. Тут очередь побольше, но терпимо: на вскидку, не более 40 машин. Уже можно сказать — повезло. Большое количество автомобилей указывает на то, что бензин здесь есть и по приемлемой цене. Становимся в ряд и ждем. Очередь продвигается довольно бодро. В ней — номера со всей России.
Водители ведут себя очень корректно. Никто никого не подрезает, не обгоняет, в наглую вперед не лезет. Они было возмутились, когда, обогнув вереницу железных коней, прямо к заправке подъехала машина. Но тут же выяснилось, что это небольшой газовоз.
Канистра не прокатит.
Многие водители в ожидании выходят поразмяться после долгого сидения за рулем. Разговорились с соседом. Василий работает в ДНР строителем и специально встал пораньше, чтобы заправиться.
К очередям за бензином он уже привык, и даже поднявшаяся цена его не смущает. 95-й здесь по 75 рублей, 92 -й по 66 рублей, 100-й по 99 рублей, а дизель — 78. По нынешним временам очень даже приятная цена. Впрочем, видел я на другой заправке 95-ый по 105 рублей.
— В Донецке 95-й по 140 и то не найдешь. Так что, если кто-то в гости едет туда, полная канистра — лучший подарок к любому празднику, — смеется Василий.
В салоне у него две 20-литровые металлические канистры. Он поясняет, что сразу хочет запастись и на обратный путь. Однако его поджидает сильное разочарование. По очереди пошла информация, что ни в какую тару, кроме как непосредственно в бензобак, топливо не отпускают. Да и лимит на одну машину скромный — 20 литров. Женщина, явно куда-то спешащая, разочарованно говорит, что в прошлой очереди обещали 40 литров, но на нее топлива не хватило.
— Возможно, поэтому и не хватило, — резонно замечает Василий. Окружающие с ним молча соглашаются.
— А я видел фотографии в интернете, где на АЗС приезжают на с бочками на тысячу литров, — говорит пожилой ростовчанин на видавшей виды «семерке». — Но такое вряд ли возможно. На заправках следят, чтобы даже в небольшие канистры не наливали. Причем, сами же водилы могут «прописать».
Правдивость этих слов можно было проверить тут же. Один водитель, несмотря на постоянные предупреждения, пытается часть своей законной заправки на 20 литров отлить в тару. Оператор быстро выключает колонку и требует по громкой связи не нарушать правила. После минутных препирательств нарушителя просят не задерживаться уже сами автомобилисты.
Сюзанна улыбнулась!
Вот и моя очередь! Обычно вставляю пистолет в бензобак и иду оплачивать. Автоматически активируется функция «до полного». Однако сейчас эта функция отключена.
Кассир, молодая девушка Сюзанна, смотрит прямо перед собой и монотонным металлическим голосом произносит сумму к оплате, а также интересуется способом оплаты. Никаких дежурных вежливых фраз, нет привычных, слегка назойливых предложений о бодрящем кофе и хот-догах.
— Тяжело вам одной работать? Обычно хотя бы заправщик еще есть? — интересуется у девушки один из клиентов.
— А он уволился недавно, я пока одна, обещают скоро сменить, — и тут Сюзанна как будто вспоминает, что она не кассовый аппарат, а живой человек, и даже немного улыбается. Всем в очереди становится спокойнее и теплее.
В общем, можно резюмировать, что заправка в Ростовской области сегодня затруднена, но непроходимым квестом не стала. Сетевые заправки дают вполне вменяемую цену. А «мелкие» играют условиями, чтобы завлечь покупателей либо небольшой очередью, либо низкой стоимостью бензина. Так что выбор — за водителем. Главное, что никакого дефицита нет. Пока это больше похоже на временные трудности, к которым наши люди уже в целом давно привыкли.
Краснодар: заливают по полной.
На краснодарском маршруте участки Павловская — Джубга и А-147 Джубга — Сочи в пиковый курортный летний сезон становятся важнейшей автомобильной артерией Кубани. Сюда мы и направились.
Выехали рано утром (это позволило увидеть, как просыпается столица края), чтобы успеть до пробок вырваться из Краснодара. На выезде из города некоторые АЗС оказались закрытыми.
Временные сложности с поставками, как выяснилось, наблюдаются в Краснодаре на большинстве крупных сетевых АЗС. Учитывая всплеск спроса, поставщики оперативно оптимизируют логистику, чтобы исключить долгосрочные перебои.
На трассе с заправкой автомобиля проблем нет. Но есть свои нюансы. На некоторых АЗС отсутствует АИ-95, продается только Pulsar-95, цена которого 73,8 рубля за литр. На некоторых несетевых заправках в Республике Адыгея АИ-95 стоит 81 рубль. Самым дорогим в крупных сетевых компаниях остается ДТ — 74,8 и АИ-100 — 99,40 рубля. Стоимость АИ-92 — от 65,6 до 70,54, АИ-95 — от 71,25 до 72,54 рубля за литр.
Во время остановки разговорились с Олегом из Липецка, который направлялся на отдых с семьей к Черному морю. «Особых проблем с заправкой в пути не испытывали, они возникают только в крупных мегаполисах, — рассказал он. — На одной из заправок разрешали заправлять в бак не более 20 литров. На некоторых были только ДТ, АИ-92 или Pulsar-95. Проблемы возникали у тех, чьи организации производят оплату по топливным картам только бензином марки АИ-95 потому, что он дешевле Pulsar-95. Есть несоответствие на самих заправках. На электронном табло — информация о наличии бензина и его стоимости, а на самих колонках на пистолетах висят таблички, например о том, что заправочный пистолет не работает».
А, по словам жителя Туапсе Андрея Славина, в туапсинском селе Агой на пути к морю из десяти колонок работало только четыре, из-за этого собралась большая очередь. «Так что водители меняют свои привычки: если раньше многие ездили до “красной лампочки”, то сейчас стараются держать бак полным», — говорит Славин.
Ситуация под контролем.
Как утверждают власти Краснодарского края, ситуация с топливом на Кубани находится под их контролем. Информацию об отсутствии дефицита подтвердили и в Оперативном штабе региона.
Жителям и гостям Кубани рекомендовали заправлять автомобили по мере необходимости и опираться только на официальную информацию от органов власти и крупных поставщиков. Также напомнили, что в регионе действует более тысячи заправочных станций. И пока остается запрет заправки топлива в канистры.
Искусственный ажиотаж, утверждают эксперты, сойдет на нет в ближайшие дни, как только логистические цепочки будут полностью восстановлены, а автовладельцы перестанут запасаться бензином впрок.
Но при этом нужно учитывать, что пиковый турпоток на побережье Черного моря еще невелик. На трассах нет пробок. Работают казачьи и кубанские ярмарки, на которых можно купить фрукты и овощи. Покупателей, по сравнению с прошлыми годами, пока довольно мало.
«Движение по трассе сейчас не очень напряженное, — подтвердила и водитель Ольга, они с мужем из Ростовской области едут на отдых в Краснодарский край. — Бензин есть. Напрягают фуры, которые в некоторых местах скапливаются в очереди на АЗС и иногда перекрывают въезд. Приходится ждать, когда продвинется их очередь и можно будет проехать к колонкам, у которых заправляют легковой автотранспорт».
Как видим, некоторые проблемы на пути к Черному морю есть. Но они не критичны. К заветному черноморскому берегу доезжают все.