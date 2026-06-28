На машине к Черному морю: Цена бензина, очереди на заправках и ярмарки на Кубани

Во время остановки разговорились с Олегом из Липецка, который направлялся на отдых с семьей к Черному морю. «Особых проблем с заправкой в пути не испытывали, они возникают только в крупных мегаполисах, — рассказал он. — На одной из заправок разрешали заправлять в бак не более 20 литров. На некоторых были только ДТ, АИ-92 или Pulsar-95. Проблемы возникали у тех, чьи организации производят оплату по топливным картам только бензином марки АИ-95 потому, что он дешевле Pulsar-95. Есть несоответствие на самих заправках. На электронном табло — информация о наличии бензина и его стоимости, а на самих колонках на пистолетах висят таблички, например о том, что заправочный пистолет не работает».