Эксперт Коложвари: интерес к ОФЗ растет на фоне макроэкономической ситуации

Ранее некоторые крупные российские компании объявили о решении не выплачивать дивиденды за 2025 год. Некоторые организации отказывают в выплате дивидендов не впервые. Однако это не является однозначным сигналом финансовой неустойчивости, отметил собеседник агентства. «Не время сейчас оценивать успешность компаний по позиции на фондовом рынке, нужно больше смотреть на вопросы безопасности и защищенности от рисков», — пояснил он.