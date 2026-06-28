Эксперт Коложвари: интерес к ОФЗ растет на фоне макроэкономической ситуации

НОВОСИБИРСК, 28 июня. /ТАСС/. Тренд на рост интереса к облигациям федерального займа (ОФЗ) формируется на фондовом рынке РФ. Это обусловлено возросшей рискованностью других инструментов, сообщил ТАСС кандидат экономических наук, руководитель Высшей школы бизнеса Новосибирского государственного университета экономики и управления Эдуард Коложвари.
«Тренда на снижение ставок мы уже не видим, много факторов роста инфляции. Кроме того, государство начинает конкурировать за деньги инвесторов, а ставки по ОФЗ высокие. Привлекательность ОФЗ и вкладов сейчас высокая», — считает он.
Ранее некоторые крупные российские компании объявили о решении не выплачивать дивиденды за 2025 год. Некоторые организации отказывают в выплате дивидендов не впервые. Однако это не является однозначным сигналом финансовой неустойчивости, отметил собеседник агентства. «Не время сейчас оценивать успешность компаний по позиции на фондовом рынке, нужно больше смотреть на вопросы безопасности и защищенности от рисков», — пояснил он.