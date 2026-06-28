В Tecno и «Купибилет» рассказали, что россияне чаще всего покупают в путешествия

«Среди наиболее популярных устройств, которые берут в путешествия, лидируют электронные книги/планшеты (34%), пауэрбанки (31%) и смартфоны (28%). Также в число востребованных travel-устройств входят беспроводные (24%) и проводные (18%) наушники. При этом камеры и другие устройства для фото- и видеосъемки в этом году оказались менее востребованы по сравнению с прошлым годом», — рассказали эксперты.