В Tecno и «Купибилет» рассказали, что россияне чаще всего покупают в путешествия

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Самой востребованной техникой для путешествий среди россиян являются электронные книги, пауэрбанки и смартфоны. Об этом говорится в совместном исследовании бренда смартфонов и персональных устройств Tecno и сервиса «Купибилет» (текст есть у ТАСС).
«Среди наиболее популярных устройств, которые берут в путешествия, лидируют электронные книги/планшеты (34%), пауэрбанки (31%) и смартфоны (28%). Также в число востребованных travel-устройств входят беспроводные (24%) и проводные (18%) наушники. При этом камеры и другие устройства для фото- и видеосъемки в этом году оказались менее востребованы по сравнению с прошлым годом», — рассказали эксперты.
Согласно исследованию, 91% россиян совершают дополнительные покупки для отпуска после бронирования. При этом 29% ответивших указали, что перед путешествием приобретают именно технику.
Этим летом россияне все чаще выбирают не классический пляжный отдых, а более разнообразные варианты. Среди внутренних направлений в лидерах остается Калининград со средним чеком около 8,9 тыс. рублей, а также южные и курортные направления — Сочи (14 тыс. рублей), Анапа (11,5 тыс. рублей) и Дагестан, где перелет в среднем обходится в 12−12,5 тыс. рублей.
Стабильно высоким спросом пользуются и альтернативные маршруты — север России и города с ярко выраженной природной и культурной идентичностью: Петрозаводск (7−12 тыс. рублей), Мурманск (9−15 тыс. рубелй) и Архангельск (8−13 тыс. рублей) В среднем по внутренним направлениям стоимость поездок держится в диапазоне 8−14 тыс. рубелй, при этом растет интерес к комбинированным маршрутам, где можно совместить природу, города и локальные впечатления.
В опросе участвовали 1,5 тыс. россиян старше 18 лет, имеющих опыт путешествий за последний год. Метод сбора данных — онлайн-анкетирование. В ходе опроса была возможность множественного выбора ответов.