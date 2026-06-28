Автоэксперт Ломанов: при скорости 80−90 км/ч расход бензина наиболее экономичен

Автоэксперт Андрей Ломанов рассказал автомобилистам, как существенно сократить расход топлива во время поездок. Ключ к экономии лежит в комплексном подходе, важно все: от выбора маршрута до стиля вождения и технического состояния автомобиля.
Специалист в беседе с Абзацем призвал избегать резких торможений и ускорений, поскольку именно в момент первого поворота колес наблюдается максимальный расход топлива. Также лучше заранее планировать маршрут, чтобы объезжать дорожные заторы.
Самая оптимальная скорость движения для экономии топлива находится в диапазоне 80−90 км/ч. Ломанов также посоветовал по возможности отказаться от использования климатической системы, так как кондиционер значительно увеличивает потребление бензина или солярки.
Влияние на расход оказывает также вес транспортного средства. Эксперт посоветовал освободить машину от ненужных вещей и демонтировать багажник с крыши для улучшения аэродинамических характеристик. Не менее важным фактором является и давление в шинах, которое необходимо регулярно проверять.
А вот сверхэкономичность современных турбированных двигателей малого объема (от 1,5 до 2 литров) автоэксперт назвал мифом. Он подчеркнул, что такие моторы, в отличие от крупных атмосферных агрегатов, постоянно работают на пределе своих возможностей, что в итоге приводит к более высокому расходу топлива.
Наконец, Андрей Ломанов предостерег водителей от использования некачественного топлива. По его словам, такая заправка может вызвать детонацию двигателя и привести к его серьезной поломке. Аналогичные последствия могут быть при использовании старого бензина из канистр.