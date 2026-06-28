Автоэксперт Ломанов: при скорости 80−90 км/ч расход бензина наиболее экономичен

А вот сверхэкономичность современных турбированных двигателей малого объема (от 1,5 до 2 литров) автоэксперт назвал мифом. Он подчеркнул, что такие моторы, в отличие от крупных атмосферных агрегатов, постоянно работают на пределе своих возможностей, что в итоге приводит к более высокому расходу топлива.