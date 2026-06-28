Экономист Щербаченко: перед началом накоплений записывайте свои траты 30 дней

Доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко дал россиянам совет, как стабилизировать свое финансовое положение и накопить подушку безопасности. Для этого он посоветовал откладывать минимум 10−15% от любого дохода. Для формирования стабильного финансового запаса на какое-то время необходимо избегать импульсивных покупок и планировать бюджет на месяц.
Начать стоит с того, что понять структуру своих расходов. Для этого записывайте все доходы и траты хотя бы 30 дней. Это поможет увидеть, куда на самом деле уходят деньги.
Есть правило: «Сначала заплати себе». Оно означает, что при получении дохода нужно откладывать минимум 10−15% от финансовых поступлений.
При создании финансовой подушки нужно стремитесь накопить сумму, равную вашим обязательным расходам за три-шесть месяцев. Поэтому важно на первых этапах особо сосредоточиться, чтобы войти в нужный ритм.
Эксперт в беседе с NEWS.ru советует избегать импульсивных покупок. А перед крупными тратами дать себе 24 часа на размышление, ведь желание может оказаться спонтанным и пройти.
Важно заранее распределять деньги по категориям: жилье, питание, транспорт, обучение, накопления и отдых. А еще помогут дополнительные источники поступления финансовых средств.
— Возможно монетизировать хобби. Инвестируйте в знания. Финансовая грамотность — один из самых выгодных активов. Чем больше вы знаете, тем лучше принимаете решения, — заключил Щербаченко.