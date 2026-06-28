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От сладостей до промышленности: в Алматы выбрали лучшие товары 2026 года

Более 60 отечественных производителей представили свою продукцию на региональном конкурсе «Лучший товар Казахстана — 2026» в Алматы.

Источник: Деловой Казахстан

Победители конкурса «Лучший товар Казахстана — 2026» в Алматы будут бороться за звание лучших производителей страны

В Алматы подвели итоги регионального конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана — 2026», который ежегодно становится одной из главных площадок для демонстрации достижений отечественных производителей. В этом году участие приняли свыше 60 предприятий, представивших широкий спектр продукции — от продуктов питания до промышленного оборудования и товаров для повседневной жизни.

Кто стал лучшим?

Главной интригой мероприятия стало объявление победителей регионального этапа конкурса, которые представят Алматы на республиканском финале:

Лучшие продовольственные товары:

  • ТОО Qulpynai Production.

  • ТОО Компания «Камертон».

  • АО «ЛОТТЕ Рахат».

Лучшие товары производственного назначения:

  • ТОО «БСФ».

  • ТОО «Концерн Bakarassov».

  • ТОО «СК Рахат».

Лучшие товары для населения:

  • ТОО «Казахстанские Трубопроводные Системы».

  • ТОО «Жигалма».

  • ТОО Hyundai Trans Kazakhstan.

Именно эти компании будут представлять Алматы на республиканском этапе конкурса, где определят лучших производителей Казахстана.

Отдельное внимание — местным производителям

Одной из самых посещаемых площадок выставки стала экспозиция проекта «Одно село — один продукт» (ОСОП). Свои товары здесь представили 40 производителей Алматы. Посетители могли увидеть продукцию, изготовленную из местного сырья: авторские ремесленные изделия, продукты питания, сувениры и другие товары с высокой добавленной стоимостью.

Проект направлен на развитие малого и среднего бизнеса, поддержку локальных производителей и продвижение продукции, созданной на основе местных ресурсов.

По итогам работы экспертной комиссии были определены 20 полуфиналистов проекта, которым в торжественной обстановке вручили дипломы. Награждение провел заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» Женис Тайшытаев. Теперь полуфиналистам предстоит участие в следующих этапах проекта.

Почему этот конкурс важен?

Конкурс «Лучший товар Казахстана» ежегодно становится площадкой, где отечественные компании могут продемонстрировать качество своей продукции, укрепить позиции на рынке и получить дополнительное признание. Для многих предприятий победа становится не только престижной наградой, но и возможностью выйти на новые рынки, повысить доверие покупателей и привлечь внимание потенциальных партнеров.

Региональный этап в Алматы завершен, однако главная борьба еще впереди — победителей ждет участие в республиканском конкурсе, где определятся лучшие производители Казахстана 2026 года.