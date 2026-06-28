От сладостей до промышленности: в Алматы выбрали лучшие товары 2026 года

Победители конкурса «Лучший товар Казахстана — 2026» в Алматы будут бороться за звание лучших производителей страны
В Алматы подвели итоги регионального конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана — 2026», который ежегодно становится одной из главных площадок для демонстрации достижений отечественных производителей. В этом году участие приняли свыше 60 предприятий, представивших широкий спектр продукции — от продуктов питания до промышленного оборудования и товаров для повседневной жизни.
Кто стал лучшим?
Главной интригой мероприятия стало объявление победителей регионального этапа конкурса, которые представят Алматы на республиканском финале:
Лучшие продовольственные товары:
ТОО Qulpynai Production.
ТОО Компания «Камертон».
АО «ЛОТТЕ Рахат».
Лучшие товары производственного назначения:
ТОО «БСФ».
ТОО «Концерн Bakarassov».
ТОО «СК Рахат».
Лучшие товары для населения:
ТОО «Казахстанские Трубопроводные Системы».
ТОО «Жигалма».
ТОО Hyundai Trans Kazakhstan.
Именно эти компании будут представлять Алматы на республиканском этапе конкурса, где определят лучших производителей Казахстана.
Отдельное внимание — местным производителям
Одной из самых посещаемых площадок выставки стала экспозиция проекта «Одно село — один продукт» (ОСОП). Свои товары здесь представили 40 производителей Алматы. Посетители могли увидеть продукцию, изготовленную из местного сырья: авторские ремесленные изделия, продукты питания, сувениры и другие товары с высокой добавленной стоимостью.
Проект направлен на развитие малого и среднего бизнеса, поддержку локальных производителей и продвижение продукции, созданной на основе местных ресурсов.
По итогам работы экспертной комиссии были определены 20 полуфиналистов проекта, которым в торжественной обстановке вручили дипломы. Награждение провел заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» Женис Тайшытаев. Теперь полуфиналистам предстоит участие в следующих этапах проекта.
Почему этот конкурс важен?
Конкурс «Лучший товар Казахстана» ежегодно становится площадкой, где отечественные компании могут продемонстрировать качество своей продукции, укрепить позиции на рынке и получить дополнительное признание. Для многих предприятий победа становится не только престижной наградой, но и возможностью выйти на новые рынки, повысить доверие покупателей и привлечь внимание потенциальных партнеров.
Региональный этап в Алматы завершен, однако главная борьба еще впереди — победителей ждет участие в республиканском конкурсе, где определятся лучшие производители Казахстана 2026 года.