От сладостей до промышленности: в Алматы выбрали лучшие товары 2026 года

В Алматы подвели итоги регионального конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана — 2026», который ежегодно становится одной из главных площадок для демонстрации достижений отечественных производителей. В этом году участие приняли свыше 60 предприятий, представивших широкий спектр продукции — от продуктов питания до промышленного оборудования и товаров для повседневной жизни.