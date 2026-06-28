Российские таможенники проверили работу пунктов пропуска на границе с Казахстаном

АСТАНА, 28 июн — Sputnik. Работу пунктов пропуска на южном участке российско-казахстанской границы проверил глава российской таможни Валерий Пикалёв, сообщили в ведомстве.
Рейд охватил пункты пропуска Вишневка и Полынный в Волгоградской области, а также Караузек в Астраханской области.
«Караузек — единственный многосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-казахстанском участке границы в Южном федеральном округе. Он является частью международного транспортного коридора “Север — Юг”. В среднем в сутки грузовой трафик здесь превышает 500 транспортных средств», — говорится в сообщении ведомства.
С казахстанской стороны находится пункт пропуска Курмангазы в Атырауской области. В соответствии с данными платформы электронной очереди CarGoRuqsat, с казахстанской стороны суточный трафик составляет 238−242 автомобиля.
«Глава ФТС России проинспектировал инфраструктуру пунктов пропуска и обсудил вопросы их развития и модернизации с представителями ФГКУ Росгранстрой. Такая оценка необходима для формирования эталонной типовой модели бесшовного контроля в рамках СПОТ*», — указывается в сообщении.
Представители мобильных групп российской таможни рассказали главе ведомства, что работа по новой системе идет в штатном режиме, конфликтных ситуаций не зафиксировано.
«Профессиональные и слаженные действия сотрудников Астраханской таможни позволяют необременительно для перевозчика контролировать четкое соблюдение правил ввоза товаров в соответствии с предусмотренным системой порядком», — сделал вывод Валерий Пикалёв.
* СПОТ (Система подтверждения ожидания товаров) — совместная цифровая платформа Федеральной налоговой службы (ФНС) и таможни (ФТС) России для предварительного контроля автомобильного импорта из стран ЕАЭС (включая Казахстан). Направлена на борьбу с «серыми» схемами и неуплатой косвенных налогов (НДС и акцизов).