Российские таможенники проверили работу пунктов пропуска на границе с Казахстаном

«Глава ФТС России проинспектировал инфраструктуру пунктов пропуска и обсудил вопросы их развития и модернизации с представителями ФГКУ Росгранстрой. Такая оценка необходима для формирования эталонной типовой модели бесшовного контроля в рамках СПОТ*», — указывается в сообщении.