В Новороссийске из-за сложностей с ГСМ увеличили срок ремонта дорог

Ранее «Югополис» сообщал, что топливный кризис затронул многие регионы России. Особенно остро он ощущается на юге страны. На АЗС в разных регионах вводят ограничения на продажу топлива. О лимитах, в частности, рассказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Автомобилистам приходится простаивать в очередях долгие часы для того, чтобы заправиться.