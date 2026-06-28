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В Новороссийске из-за сложностей с ГСМ увеличили срок ремонта дорог

Затягивается обновление улицы Крупской в селе Мысхако.

Источник: t.me/gkhnovoross

В Новороссийске сложности с поставкой горюче-смазочных материалов повлияли на сроки окончания дорожных работ по некоторым муниципальным контрактам. В частности, затягивается благоустройство улицы Крупской в селе Мысхако.

Заместитель главы города Рафаэль Бегляров заверил, что власти делают все для того, чтобы муниципальные контракты были выполнены в срок.

Ранее «Югополис» сообщал, что топливный кризис затронул многие регионы России. Особенно остро он ощущается на юге страны. На АЗС в разных регионах вводят ограничения на продажу топлива. О лимитах, в частности, рассказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Автомобилистам приходится простаивать в очередях долгие часы для того, чтобы заправиться.

При этом вице-премьер России Александр Новак заверил, что топлива на внутреннем рынке достаточно. А вводимые ограничения он объяснил ажиотажным спросом, который также повлиял на увеличение цены бензина.

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