FT: США ищут способ производить ракеты по «модели McDonald’s»

По данным FT, помимо Co-Aspire к решению этой задачи подключился стартап Castelion. Он получил контракт на производство более 12 тыс. гиперзвуковых ракет в течение пяти лет. При этом, когда компания завершит строительство нового завода в Нью-Мексико, она рассчитывает производить 6 тыс. ракет в год по цене около $400 тыс. за каждую. Также рассматривается возможность строительства новых производственных объектов в других местах.