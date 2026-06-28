FT: США ищут способ производить ракеты по «модели McDonald’s»

Как заявил изданию глава компании-производителя ракет Co-Aspire Дуг Деннени, в новом цеху предприятия отсутствуют сложные устройства, а процесс сборки сопоставим с «моделью McDonald’s». По его словам, каждая ракета достаточно проста, чтобы собрать ее «по инструкции из блокнота», а сотрудника для работы на такой сборочной линии можно обучить в течение месяца.
«Это можно было бы собрать даже в школьном спортзале», — подчеркнул Деннени.
Как отмечает FT, предприятия, аналогичные цеху Co-Aspire, призваны решить проблемы медлительности США в производстве ракет и их высокой стоимости. Война с Ираном выявила эти недостатки и вынудила Вашингтон искать способы изменить ситуацию, при которой Пентагону могут потребоваться годы на восполнение арсеналов после ударов по иранским целям.
По данным FT, помимо Co-Aspire к решению этой задачи подключился стартап Castelion. Он получил контракт на производство более 12 тыс. гиперзвуковых ракет в течение пяти лет. При этом, когда компания завершит строительство нового завода в Нью-Мексико, она рассчитывает производить 6 тыс. ракет в год по цене около $400 тыс. за каждую. Также рассматривается возможность строительства новых производственных объектов в других местах.
Как уточняет газета, Co-Aspire для удешевления и ускорения производства использует готовые комплектующие, изначально предназначавшиеся для радиоуправляемых игрушечных самолетов. Castelion, в свою очередь, нередко прибегает к автомобильным деталям.
Издание пишет, что конечной целью пересмотра производственной стратегии американскими оборонными компаниями является достижение США способности вести затяжную войну и запускать сотни высокоточных ракет в день, но быстрее и точнее, чем применяются ударные БПЛА на Украине и Ближнем Востоке.
FT со ссылкой на экспертов отмечает, что Пентагону при такой стратегии придется смириться с тем, что новые образцы вооружения уже не будут настолько точными и надежными. Он подчеркнул, что ВС США придется проявлять гибкость в собственных требованиях к оборонной промышленности.
26 июня Пентагон объявил о заключении с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin контракта стоимостью до $35 млрд на производство перехватчиков системы THAAD для пополнения американских запасов, сокращенных в ходе конфликта с Ираном. Соглашение рассчитано на семь лет и предполагает выпуск сотен ракет-перехватчиков в год. Оно имеет статус «незавершенно определенного», что означает необходимость дополнительного финансирования и утверждения со стороны конгресса США.
В ходе конфликта с Ираном США израсходовали примерно половину своего арсенала перехватчиков THAAD при защите Израиля, писала в мае The Washington Post. По данным источников издания, Вашингтон использовал в рамках операции больше средств противоракетной обороны, чем сам Израиль. Всего США запустили свыше 200 перехватчиков THAAD, а также более 100 ракет Standard Missile 3 и Standard Missile 6 с кораблей в Восточном Средиземноморье.