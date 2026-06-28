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Нижний Новгород впервые стал участником агровыставки «День поля»

Гости познакомились с сельхозпредприятиями Кстовского района и народными ремеслами.

Источник: Комсомольская правда

Нижний Новгород впервые представил свою экспозицию на агропромышленной выставке «День поля», которая прошла на территории опытного поля Нижегородского научно-исследовательского института сельского хозяйства в поселке Селекционной станции Кстовского района. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Как отметила исполняющая обязанности первого заместителя главы администрации города Елена Антонова, после объединения Нижнего Новгорода и Кстовского округа участие в главном аграрном празднике региона приобрело особое значение. По ее словам, город намерен развивать новые точки притяжения, связанные с агротуризмом, гастрономическими фестивалями и сохранением народных традиций.

Исполняющая обязанности директора городского департамента сельского хозяйства Яна Гончарова рассказала, что на территории Кстовского района работают 74 сельхозпредприятия, более 21 тысячи личных подсобных хозяйств и 61 перерабатывающее предприятие. Здесь развивают животноводство, растениеводство, рыбоводство и переработку сельхозпродукции.

На стенде Нижнего Новгорода посетители познакомились с местными сельхозпроизводителями, приняли участие в мастер-классах по гончарному делу и резьбе по дереву, а также посетили экскурсии по экспозициям музея-заповедника «Щелоковский хутор» и Центра народной культуры «Берегиня». Торжественное открытие выставки сопровождалось выступлением ансамбля народной песни «Любава». Всего в «Дне поля — 2026» участвовали более 140 предприятий из нескольких регионов России и Республики Беларусь.

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