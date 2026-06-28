Нижний Новгород впервые стал участником агровыставки «День поля»

На стенде Нижнего Новгорода посетители познакомились с местными сельхозпроизводителями, приняли участие в мастер-классах по гончарному делу и резьбе по дереву, а также посетили экскурсии по экспозициям музея-заповедника «Щелоковский хутор» и Центра народной культуры «Берегиня». Торжественное открытие выставки сопровождалось выступлением ансамбля народной песни «Любава». Всего в «Дне поля — 2026» участвовали более 140 предприятий из нескольких регионов России и Республики Беларусь.