В Татарстане назвали самые востребованные профессии и зарплаты до 270 тысяч

Прогноз кадровой потребности на ближайшие годы показывает, что Татарстану ежегодно будет требоваться порядка 50 тысяч новых специалистов. Наибольшая потребность сосредоточена в обрабатывающей промышленности (8,1 тыс. человек), сфере образования и здравоохранения (7 тыс.), транспорте и логистике (6 тыс.), а также строительстве (4 тыс. человек). В ближайшие три-пять лет также вырастет спрос на технологов по переработке, экоаудиторов, сиделок и разработчиков искусственного интеллекта.