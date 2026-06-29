В Татарстане назвали самые востребованные профессии и зарплаты до 270 тысяч

Кадровый центр «Работа России» опубликовал рейтинг самых востребованных и высокооплачиваемых профессий в Татарстане. На сегодняшний день жителям республики доступны более 70 тысяч вакансий, причём основной спрос приходится на рабочие специальности.
Самый высокий доход предлагают водителям грузового транспорта — до 242 тысяч рублей, при этом открыто 812 позиций. Слесарям механосборочных работ готовы платить до 150 тысяч рублей, такое же вознаграждение предлагают трактористам-машинистам. В числе силовиков высокий спрос на полицейских — до 250 тысяч рублей.
Среди специалистов с высшим образованием лидируют мастера строительных и монтажных работ (до 220 тысяч рублей) и главные инженеры в промышленности (до 270 тысяч рублей). Инженеры-энергетики и врачи узкой специализации могут получать до 200 тысяч рублей.
Прогноз кадровой потребности на ближайшие годы показывает, что Татарстану ежегодно будет требоваться порядка 50 тысяч новых специалистов. Наибольшая потребность сосредоточена в обрабатывающей промышленности (8,1 тыс. человек), сфере образования и здравоохранения (7 тыс.), транспорте и логистике (6 тыс.), а также строительстве (4 тыс. человек). В ближайшие три-пять лет также вырастет спрос на технологов по переработке, экоаудиторов, сиделок и разработчиков искусственного интеллекта.
Среди наиболее востребованных профессий высшего звена — руководители, инженеры, врачи, педагоги, IT-специалисты и бухгалтеры. На рынке специалистов со средним профессиональным образованием ожидается спрос на охранников, кладовщиков, средний медицинский персонал, поваров, помощников по уходу и мастеров в промышленности.
Квалифицированные рабочие также остаются в приоритете: особенно будут нужны водители, электромеханики, станочники, авторемонтники и механики сельскохозяйственного оборудования. По данным центра занятости, наибольший спрос наблюдается на монтажников, арматурщиков, бетонщиков, электрогазосварщиков и водителей.
В то же время ряд сфер сталкивается с переизбытком кадров. В числе наименее востребованных — страхование, спортклубы, салоны красоты, консалтинг, искусство и юриспруденция. Тем не менее общий тренд рынка труда в Татарстане — острый дефицит рабочих специальностей и стабильный спрос на инженерно-технические кадры.