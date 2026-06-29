В Челнах открыли первую синагогу и еврейский центр

Новый комплекс был построен на улице Аэродромной. Земельный участок под объект был предоставлен безвозмездно. Ключевую роль в реализации проекта играет предприниматель Евгений Вайнер (сын Михаила Вайнера — начальника управления строительства Татарской атомной электростанции). Существенную поддержку проекту оказал глава Татарстана Рустам Минниханов, выделив на строительство 12 миллионов рублей. При изначальной оценке стоимости проекта в 50−60 миллионов рублей итоговая смета в процессе работ выросла до 90 миллионов.
Еврейская община в городе существует с 1991 года, но долгое время у нее не было собственного культового здания. В 2017 году идея построить центр оформилась окончательно — тогда общину возглавлял предприниматель Леонид Штейнберг. После того как главы ассоциации грузовых автоперевозчиков не стало, строительство продолжилось.
— Это действительно исторический день, — поделился своими наблюдениями главный раввин России. — Когда я зашел сегодня в эту синагогу, честно, был удивлен. Потому что давно уже обсуждали, много лет планировали, были какие-то фантазии: говорили: «Мы хотим строить такой центр». Я говорил: «Это такой маленький город, даже не столица — зачем, кому это нужно?» А вы, ребята, верили. В каждой маленькой детали видно, что всё сделано от души.