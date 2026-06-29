В Челнах открыли первую синагогу и еврейский центр

— Это действительно исторический день, — поделился своими наблюдениями главный раввин России. — Когда я зашел сегодня в эту синагогу, честно, был удивлен. Потому что давно уже обсуждали, много лет планировали, были какие-то фантазии: говорили: «Мы хотим строить такой центр». Я говорил: «Это такой маленький город, даже не столица — зачем, кому это нужно?» А вы, ребята, верили. В каждой маленькой детали видно, что всё сделано от души.