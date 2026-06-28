В Ленобласти корова родила сразу троих телят, что является редким случаем

Для Ленобласти это вторая тройня за год. Первая появилась на свет 1 января в хозяйстве «Кобраловский». Подобные случаи — большая редкость даже для племенных хозяйств, где условия содержания близки к идеальным. Дрозденко уверен: такие рекорды — знак того, что у ленинградской селекции впереди еще немало поводов для гордости.