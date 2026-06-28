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В Ленобласти корова родила сразу троих телят, что является редким случаем

Губернатор Дрозденко назвал событие знаком успеха ленинградской селекции.

Источник: Александр Дрозденко

В Приозерском районе Ленобласти произошло редкое для животноводства событие. В племзаводе «Раздолье» корова по кличке Фламма принесла сразу троих телят. Все — бычки. Об этом рассказал губернатор Александр Дрозденко.

— Двойни у нас уже стали практически обычным делом — спасибо племенной службе и хорошему содержанию. А вот тройня — событие редкое, требующее особого внимания ветеринаров и специалистов. Наши малыши и мама чувствуют себя хорошо, — отметил он.

Для Ленобласти это вторая тройня за год. Первая появилась на свет 1 января в хозяйстве «Кобраловский». Подобные случаи — большая редкость даже для племенных хозяйств, где условия содержания близки к идеальным. Дрозденко уверен: такие рекорды — знак того, что у ленинградской селекции впереди еще немало поводов для гордости.

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