В Ленобласти корова родила сразу троих телят, что является редким случаем

В Приозерском районе Ленобласти произошло редкое для животноводства событие. В племзаводе «Раздолье» корова по кличке Фламма принесла сразу троих телят. Все — бычки. Об этом рассказал губернатор Александр Дрозденко.
— Двойни у нас уже стали практически обычным делом — спасибо племенной службе и хорошему содержанию. А вот тройня — событие редкое, требующее особого внимания ветеринаров и специалистов. Наши малыши и мама чувствуют себя хорошо, — отметил он.
Для Ленобласти это вторая тройня за год. Первая появилась на свет 1 января в хозяйстве «Кобраловский». Подобные случаи — большая редкость даже для племенных хозяйств, где условия содержания близки к идеальным. Дрозденко уверен: такие рекорды — знак того, что у ленинградской селекции впереди еще немало поводов для гордости.