Путин собрал совещание по обеспечению топливом российского рынка

Президент России Владимир Путин собрал совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«На максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Задействован потенциал средних и малых предприятий. Также сокращены сроки текущих ремонтов, а плановые перенесены на более поздние периоды. И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели», — заявил глава государства в ходе совещания.
Он добавил, что на внутренний рынок поступили ранее накопленные районы топлива, но даже с учетом этого запасы бензина в России в настоящее время составляют 1,7 млн тонн, что почти соответствует уровню за аналогичный период 2025 года. «Есть небольшое снижение: всего 4 процента», — уточнил Путин.
При этом президент констатировал, что проблемы для автомобилистов и бизнеса на фоне текущей ситуации с топливом сохраняются — все еще наблюдаются очереди на заправках, а бензин нужной марки не всегда возможно найти.
«И конечно, мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период. Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса безусловно соблюдались сезонные графики поставок топлива: от этого зависит урожай», — подчеркнул он.
Путин поручил принять меры по стабилизации топливного рынка, соответствующие масштабу текущих вызовов, включая наращивание объема предложения и поддержание экономически обоснованных цен.
Он также сообщил, что правительство создало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации. «Также совместно с нефтяными компаниями подготовлены дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка», — уточнил глава государства.
Президент добавил, что в интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Кроме того, рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт дизельного топлива.
«Знаю, что сейчас мы будем обсуждать — могут подниматься вопросы о возможном затоваривании. Мы для этого и собрались, чтобы предупредить все шаги, которые, в общем, нам не нужны», — отметил он.
Путин также заявил, что в текущей ситуации с топливом ведущие компании показывают себя как надежные партнеры государства. «Возникающие неординарные задачи решаются, причем решаются четко, оперативно, грамотно, в интересах страны и наших граждан», — пояснил президент.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил в кулуарах съезда партии «Единая Россия», что возможность импорта топлива является одной из мер по обеспечению стабильности на внутреннем топливном рынке.
24 июня Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс для поддержки нефтепереработки. Они призваны простимулировать обеспечение внутреннего рынка России бензином. В частности, поправки создают стимулы для поставок в Россию бензина из стран ЕАЭС и дальнего зарубежья за счет увеличения выплат по импортному демпферу.
За последние месяцы целый ряд российских регионов и нефтекомпаний вынуждены были ввести ограничения на объемы отпуска топлива на АЗС. А 24 июня Росстат сообщил, что индекс производства нефтепродуктов в России (составляющая общего индекса промышленного производства) в мае 2026 года снизился на 13,5% по сравнению с маем 2025 года. В апреле годовое снижение показателя составляло 9,1%. За месяц (относительно апреля 2026-го) производство нефтепродуктов снизилось на 2,3%. В результате в январе—мае показатель сократился на 4,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
26 июня Новак подчеркнул, что в России достаточно топлива для обеспечения внутреннего рынка.
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