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Путин проводит совещание с правительством по обеспечению топливом рынка России

Также в совещании участвуют глава РСПП Шохин и руководитель «Деловой России» Репик.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с правительством РФ по обеспечению топливом внутреннего рынка страны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства заявил, что в июле производство топлива в стране должно превысить июньские показатели.

Российский лидер предложил рассмотреть дополнительные меры для стабильного обеспечения топливом рынка РФ.

Кроме того, пресс-служба отметила, что свои комментарии также дали руководитель РСПП Александр Шохин, глава «Деловой России» Алексей Репик, вице-премьер Александр Новак и министр финансов Антон Силуанов.

Как писал сайт KP.RU, ранее Новак заявил, что правительство РФ приняло решение о снижении норматива обязательных продаж бензина на бирже с 15% до 10%, а также об ограничении шага по колебаниям цены на торгах.

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