Путин проводит совещание с правительством по обеспечению топливом рынка России

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с правительством РФ по обеспечению топливом внутреннего рынка страны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Глава государства заявил, что в июле производство топлива в стране должно превысить июньские показатели.
Российский лидер предложил рассмотреть дополнительные меры для стабильного обеспечения топливом рынка РФ.
Кроме того, пресс-служба отметила, что свои комментарии также дали руководитель РСПП Александр Шохин, глава «Деловой России» Алексей Репик, вице-премьер Александр Новак и министр финансов Антон Силуанов.
Как писал сайт KP.RU, ранее Новак заявил, что правительство РФ приняло решение о снижении норматива обязательных продаж бензина на бирже с 15% до 10%, а также об ограничении шага по колебаниям цены на торгах.