Путин заявил о работе крупнейших НПЗ в России на максимальных мощностях

«Но несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резерв бензина практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. Здесь нужно и дальше действовать взвешенно и аккуратно», — сказал господин Путин на совещании о ситуации на топливном рынке.