Путин заявил об обсуждении полного запрета экспорта дизельного топлива

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что власти приняли решение о снижении норматива обязательных продаж бензина на бирже с 15% до 10%. Также решено ограничить на бирже шаг по колебаниям цены в размере не более одной сотой от каждой сделки.