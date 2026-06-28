Путин заявил об обсуждении полного запрета экспорта дизельного топлива

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по обеспечению внутреннего рынка страны топливом заявил, что власти обсуждают полный запрет на экспорт дизельного топлива.
«Кроме того, в интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина», — сказал глава государства.
Российский лидер отметил, что властями рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива.
Как писал сайт KP.RU, вечером 28 июня Путин провел совещание с правительством РФ по обеспечению топливом внутреннего рынка страны.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что власти приняли решение о снижении норматива обязательных продаж бензина на бирже с 15% до 10%. Также решено ограничить на бирже шаг по колебаниям цены в размере не более одной сотой от каждой сделки.