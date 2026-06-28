Путин поручил приложить все усилия для обеспечения производителей АПК топливом

«Мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период. Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса, безусловно, соблюдались все сезонные графики поставок топлива», — сказал господин Путин на совещании о ситуации на топливном рынке.