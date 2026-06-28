Путин поручил приложить все усилия для обеспечения производителей АПК топливом

Президент России Владимир Путин поручил приложить все усилия для соблюдения графиков поставок топлива производителям агропромышленного комплекса. От этого зависит урожай, подчеркнул глава государства.
«Мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период. Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса, безусловно, соблюдались все сезонные графики поставок топлива», — сказал господин Путин на совещании о ситуации на топливном рынке.
Владимир Путин поручил наращивать производство и удерживать экономически обоснованные цены для стабилизации ситуации на топливном рынке. Среди других обсуждаемых мер — полный запрет на экспорт бензина, добавил глава государства.