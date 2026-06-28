Путин призвал наращивать производство топлива для стабилизации рынка

Правительство создало специальный штаб для наблюдения за ситуацией на топливном рынке, добавил президент. «Проблемы и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются. И очереди, к сожалению, тоже на заправках есть, и нужную марку бензина не всегда сейчас можно найти», — отметил Владимир Путин.