Путин потребовал принять меры для стабилизации рынка топлива

Проблемы с обеспечением топливом в России сохраняются как для автомобилистов, так и для бизнеса, есть очереди на заправках. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по вопросам снабжения топливом российских регионов. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.
«Проблемы и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются: и очереди, к сожалению, тоже на заправках есть, и нужную марку бензина не всегда сейчас можно найти», — сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что для стабилизации топливного рынка необходимо принять системные меры, которые соответствуют масштабу вызовов. По словам президента, речь идет как о наращивании объема предложения, так и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо.
Президент добавил, что правительство создало специальный штаб для круглосуточного мониторинга ситуации, а совместно с нефтяными компаниями подготовлены дополнительные предложения по обеспечению внутреннего рынка топливом.
Глава государства отметил, что на сегодняшний день на максимум используются мощности крупнейших НПЗ России, задействован потенциал малых и средних заводов. Он отметил, что плановые ремонты НПЗ перенесены, текущие же проводятся в сокращенные сроки.
«По справке, которую Минэнерго предоставило, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 млн т, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. Есть небольшое снижение — всего 4%», — сказал Путин.
Президент отметил, что на внутренний рынок России начали поступать топливные запасы.
Ранее 28 июня вице-премьер Александр Новак сообщил, что импорт топлива является возможной мерой по стабилизации топливного рынка.
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