Путин указал на проблемы с наличием топлива на АЗС страны: подробности

В России у автомобилистов и бизнеса сохраняются топливные проблемы, есть очереди на АЗС, а нужные марки бензина не всегда в наличии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по обеспечению топливом внутреннего рынка.