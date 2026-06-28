Путин указал на проблемы с наличием топлива на АЗС страны: подробности

В России у автомобилистов и бизнеса сохраняются топливные проблемы, есть очереди на АЗС, а нужные марки бензина не всегда в наличии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по обеспечению топливом внутреннего рынка.
«Вместе с тем, вы хорошо знаете, что проблемы и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются», — указал глава государства.
Российский лидер с сожалением отметил, что и очереди тоже на заправках есть, нужную марку бензина не всегда сейчас можно найти.
Как писал сайт KP.RU, также Путин подчеркнул, что на внутренний рынок страны уже направили ранее накопленные объемы топлива. По его словам, власти параллельно рассматривают дополнительные меры для стабилизации ситуации, насытив рынок необходимыми ресурсами и не допустив усиления напряженности в поставках.
Вечером 28 июня глава государства провел совещание с правительством РФ по обеспечению топливом внутреннего рынка России.