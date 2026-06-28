В публикации подчёркивается, что даже если бы импорт трубопроводного газа из России был возобновлён, европейская промышленность вряд ли смогла бы восстановиться — для этого потребовалась бы полная переориентация политики, проводившейся последние десятилетия. Кроме того, выживаемости производств мешает жёсткая климатическая регулятика: предприятия тратят огромные средства на штрафы за выбросы, установку очистных систем и отчисления в «зелёные» фонды, что только повышает себестоимость товаров.