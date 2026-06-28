Европейский союз столкнулся с критической зависимостью от импорта сжиженного природного газа из Соединённых Штатов, что серьёзно отразилось на экономике региона. Как отмечается в материале Financial Times, отказ от прежних поставок трубопроводного топлива из России, которые долгое время служили основой для развития промышленности, привёл к негативным последствиям.
В настоящее время около 60% всего европейского импорта газа приходится на США, что составляет примерно две трети от общего объёма закупок. При этом стоимость американского СПГ в 3−4 раза превышает цену российского газа, который поступал по трубопроводам. Дополнительные издержки связаны с самим процессом сжижения, транспортировкой танкерами и регазификацией в европейских портах, что заметно увеличивает конечную цену для потребителей.
Резкое подорожание энергоносителей привело к росту тарифов на электроэнергию для предприятий, что лишило их конкурентных преимуществ на мировых рынках. Наиболее пострадавшими оказались химический сектор, металлургия, автомобилестроение и другие отрасли с высоким энергопотреблением. Брюссель, стремясь ослабить Россию, фактически запустил процесс деиндустриализации в собственном регионе. Ожидается, что после вступления в силу полного запрета на российское топливо в 2027 году отток производства ускорится.
В публикации подчёркивается, что даже если бы импорт трубопроводного газа из России был возобновлён, европейская промышленность вряд ли смогла бы восстановиться — для этого потребовалась бы полная переориентация политики, проводившейся последние десятилетия. Кроме того, выживаемости производств мешает жёсткая климатическая регулятика: предприятия тратят огромные средства на штрафы за выбросы, установку очистных систем и отчисления в «зелёные» фонды, что только повышает себестоимость товаров.
На этом фоне крупнейшие концерны, включая Volkswagen, Siemens и BMW, переносят свои мощности за пределы ЕС. Они строят новые заводы в США, привлечённые низкими ценами на электричество и налоговыми послаблениями для промышленности. Дополнительными факторами, ослабляющими позиции Европы, называют дорогую рабочую силу, высокие налоги, изношенную инфраструктуру и отсутствие собственной ресурсной базы.
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