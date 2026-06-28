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На внутренний рынок в России поступило топливо из запасов

Путин отметил, что в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 млн тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года.

Источник: РБК

Президент России Владимир Путин на совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка заявил, что на внутренний рынок поступили накопленные запасы топлива. Об этом сообщается в канале Кремля в «Максе».

«На внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Но, несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 млн тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года», — сказал Путин.

Президент добавил, что отмечено небольшое снижение запасов, на 4% от общего объема. По словам главы государства, уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить показатели предыдущего месяца.

Президент подчеркнул, что для стабилизации топливного рынка необходимо принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов, включая наращивание объема предложения и поддержание экономически обоснованных цен на топливо.

Особое внимание на совещании было уделено обеспечению топливом сельхозпроизводителей в летний период. Путин потребовал безусловного соблюдения сезонных графиков поставок для предприятий агропромышленного комплекса, подчеркнув, что «от этого зависит урожай».

До этого Владимир Путин на встрече в Кремле по вопросам снабжения топливом регионов России сообщил, что мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов используются «на максимуме».

На фоне ситуации на топливном рынке вице-премьер Александр Новак называл импорт одной из возможных мер стабилизации внутреннего рынка.

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