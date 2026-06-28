На внутренний рынок в России поступило топливо из запасов

«На внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Но, несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 млн тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года», — сказал Путин.