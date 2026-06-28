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Путин заявил о работе крупнейших НПЗ на максимуме

Мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов используются «на максимуме», заявил президент Владимир Путин 28 июня на встрече в Кремле по вопросам снабжения топливом регионов России, передает пресс-служба Кремля в «Максе».

Источник: РБК

Мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов используются «на максимуме», заявил президент Владимир Путин 28 июня на встрече в Кремле по вопросам снабжения топливом регионов России, передает пресс-служба Кремля в «Максе».

«На максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Задействован потенциал средних и малых предприятий», — сказал Путин.

По словам президента, задействован потенциал средних и малых предприятий. Также сокращены сроки текущих ремонтов, а плановые перенесены на более поздние периоды. Так, уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.

На фоне ситуации на топливном рынке вице-премьер Александр Новак называл импорт одной из возможных мер стабилизации внутреннего рынка.

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