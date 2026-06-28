«Дождь из саранчи». Как обстоит ситуация с вредителями на юге России

«В ряде случаев материалы о вредителях копируются и распространяются без привязки к месту и времени, сопровождаются тревожными комментариями и могут создавать искаженное представление о реальной ситуации. Так, информация распространяемая в СМИ о саранче в Гуково, Зверево, Щепкино не соответствует действительности. Многие виды насекомых, встречающиеся на полях, внешне могут быть похожи между собой. Обычные представители природной фауны — кузнечики и другие насекомые — часто становятся объектами ошибочной идентификации», — говорится в официальном сообщении Ростовского филиала Россельхозцентра.