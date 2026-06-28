«Дождь из саранчи». Как обстоит ситуация с вредителями на юге России

В южных регионах России фермеры и специалисты Россельхоцентра принимают превентивные меры по борьбе с саранчой. Причем в союзниках у опасных насекомых оказались местные жители, которые принимают за вредителей обычных кузнечиков.
Пять самолетов и сто единиц техники.
Наиболее сложная обстановка наблюдается в Калмыкии. Фитосанитарный контроль, которым было охвачено порядка 800 тысяч гектаров, показал: насекомыми-вредителями заражено 57 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. В связи с этим режим повышенной готовности объявлен в Целинном, Черноземельском, Ики-Бурульском, Яшкульском, Кетченеровском и Сарпинском районах.
Для проведения экстренной кампании по борьбе с саранчой 22 июня в Элисту прибыл директор ФГБУ «Россельхозцентр» Роман Ковальский. На встрече с заместителем председателя правительства субъекта Саналом Коджаевым и министром сельского хозяйства республики Тимуром Гаваевым обсуждались меры по борьбе с вредителями. К фитосанитарной обработке привлечены пять самолетов и 100 единиц техники. Ядохимикатами обработано 28,1 тысячи гектаров — для сравнения это в 140 раз больше площади княжества Монако.
Все дело в усах.
Социальные сети Ростовской и Астраханской областей пестрят сообщениями, что «стаи саранчи» заполонили поля, садовые участки и пастбища. Специалисты Россельхозцентра вынуждены реагировать на сигналы и… констатируют, что оснований для паники нет.
«В ряде случаев материалы о вредителях копируются и распространяются без привязки к месту и времени, сопровождаются тревожными комментариями и могут создавать искаженное представление о реальной ситуации. Так, информация распространяемая в СМИ о саранче в Гуково, Зверево, Щепкино не соответствует действительности. Многие виды насекомых, встречающиеся на полях, внешне могут быть похожи между собой. Обычные представители природной фауны — кузнечики и другие насекомые — часто становятся объектами ошибочной идентификации», — говорится в официальном сообщении Ростовского филиала Россельхозцентра.
В Астрахаснкой области скопления имаго кузнечика серого приняли за азиатскую саранчу. Оба насекомых имеют зеленоватый или коричневый цвет и могут достигать значительных размеров. Саранча имеет более длинное и узкое тело, чем кузнечик, тело которого более короткое и широкое, крылья у саранчи длиннее и уже, они похожи на стеклянные, крылья кузнечика более короткие и толстые, часто свернуты на спину.
«Главный признак различия между кузнечиком и саранчой всегда — это усы. Усы у кузнечика длинные и тонкие, а вот у саранчи, наоборот, усы короткие и толстые» — сообщает филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Астраханской области.
Агрономы отмечают, что путаница и паника в соцсетях может привести к неправильной оценке угрозы, которую представляет саранча для сельского хозяйства. Определить наличие вредителя возможно только при профессиональном обследовании специалистами.
«Дождь из саранчи».
Сегодня соцсети облетели видео из Дагестана, где машина проезжает через тучу насекомых, которые бились о лобовое стекло словно дождь. Очевидцы однозначно идентифицировали их как саранчу, однако официального комментария пока не публиковалось.
При этом в регионе еще с мая действует штаб, координирующий работу местных властей с различными службами в вопросе борьбы с саранчовыми вредителями. В начале мая на границе Дагестана и Ставрополья нашли личинки мароккской саранчи — опасного вредителя, питающегося злаковыми и бобовыми культурами. Однако в июне дагестанский филиал Россельхозцентра провел проверку на границе с Калмыкией — признаков скопления саранчи не обнаружили. В рамках проверки обследовали порядка 1000 га земли, распространение вредителя не превышал порог вредности.
При этом в ведомстве отмечают, что в июле продолжится питание личинок азиатской саранчи. После начала окрыления ожидаются перелеты насекомых на новые участки. Условия в республике считаются идеальными для их развития, а потому специалисты не надеются на снижение численности. Однако борьба продолжается — к настоящему времени в регионе обработали порядка 30 тысяч гектаров.