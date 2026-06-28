Власти Удмуртии назвали два фактора проблем с бензином в регионе

«На текущий момент мы имеем трудности в логистике и резко возросший спрос на приобретение топлива. На основании данных, представленных нашими заправочными станциями и в том числе нашим Министерством промышленности и торговли, спрос увеличился на 23% к уровню прошлого года. Дорогие друзья, это ажиотажный спрос, который создается искусственно», — сказал премьер республики.