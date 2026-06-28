Власти Удмуртии назвали два фактора проблем с бензином в регионе

Логистические трудности и резко возросший спрос повлияли на ситуацию с топливом в Удмуртии, сообщил премьер-министр региона Роман Ефимов в своем обращении, оно опубликовано на его странице во «ВКонтакте».
«На текущий момент мы имеем трудности в логистике и резко возросший спрос на приобретение топлива. На основании данных, представленных нашими заправочными станциями и в том числе нашим Министерством промышленности и торговли, спрос увеличился на 23% к уровню прошлого года. Дорогие друзья, это ажиотажный спрос, который создается искусственно», — сказал премьер республики.
Он отметил, что некоторые автомобилисты заправляют не только свой личный транспорт, «но и в том числе канистры».
«Мы понимаем, что есть проблемы. Но нужно потерпеть. Многие бензовозы сейчас уже находятся в пути, и я уверен, что эти сложности в ближайшее время все решатся», — добавил Ефимов.
Тремя днями ранее премьер Удмуртии написал, что власти региона в ежедневном режиме контролируют ситуацию с бензином и дизелем и работают с представителями топливных компаний.
«Отмечу, что, по данным поставщиков топлива, средний чек водителей легковых автомобилей по итогам 2025 года составил 18 л. Поэтому ажиотажного спроса не фиксируем. Но чтобы избежать таких ситуаций и не создавать искусственный дефицит, на некоторых АЗС введены ограничения на заправку топливом. Это временная мера», — написал он во «ВКонтакте».
Полные или частичные ограничения на продажу топлива за последние месяцы затронули более 30 российских регионов. Вице-премьер Александр Новак на совещании членов кабмина с президентом сообщил, что правительство рассматривает полный запрет на экспорт дизельного топлива из России. Правительство также разработало меры по наращиванию поставок на внутренний рынок. По словам вице-премьера от 26 июня, на российском рынке «достаточно топлива».
24 июня Росстат сообщил, что индекс производства нефтепродуктов в России (составляющая общего индекса промышленного производства) в мае 2026 года снизился на 13,5% по сравнению с маем 2025 года. В апреле годовое снижение показателя составляло 9,1%.
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